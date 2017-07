Ténis: Gilles Muller disputa hoje quartos de final de Wimbledon

O tenista luxemburguês Gilles Muller disputa esta tarde em Londres os quartos de final do torneio de Wimbledon frente ao croata Marin Cilic.

O jogo vai começar a partir das 14:00.

À partida, Cilic é favorito, uma vez que é o sexto melhor jogador do mundo e que o luxemburguês é 26° da hierarquia mundial. Contudo, trata-se apenas de uma classificação, tal como provou Gilles Muller na terça-feira ao eliminar o segundo melhor tenista do mundo, o espanhol Rafael Nadal.

As comunas da cidade do Luxemburgo e de Dudelange instalaram ecrãs gigantes para a população ver jogar Muller no torneio londrino, terceiro torneio do ‘Grand Slam’ da temporada.

Na capital, o ecrã gigante foi instalado na praça ‘Armes’.

No caso de Dudelange, o jogo pode ser visto na praça “Hôtel de Ville”, ou seja, em frente ao edifício comunal.

Aos 34 anos Gilles Muller vive um dos melhores momentos da sua carreira de 15 anos no circuito profissional.

Em janeiro último conquistou o seu primeiro título ATP. Foi o primeiro tenista luxemburguês a levantar a troféu no torneio australiano de Sidney.

