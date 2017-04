Tenista Pedro Sousa conquista primeiro título ‘challenger’ em Francavilla (Itália)

O tenista português Pedro Sousa conquistou hoje o primeiro título ‘challenger’ da carreira, ao vencer o italiano Alessandro Giannessi em dois ‘sets’, na final do torneio de Francavilla, Itália.

Aos 28 anos, aquele que é tido como um dos grandes virtuosos do ténis nacional venceu, finalmente, um ‘challenger’, impondo-se ao 121.º tenista mundial por 6-3 e 7-6 (7-3), em uma hora e 43 minutos.

O tenista lisboeta, que ocupa a 219.ª posição do ‘ranking’ ATP, contrariou o favoritismo do segundo cabeça de série do torneio italiano, servindo de forma irrepreensível (85% de primeiros serviços) e aproveitando cinco dos seis ‘breaks’ de que dispôs.

Pedro Sousa, que é um dos habituais da seleção nacional da Taça Davis, já tinha disputado a final de um ‘challenger’, torneio do segundo escalão do ténis mundial, em Guayaquil, no Equador, em 2013.

O número três nacional é o oitavo tenista português a vencer um ‘challenger’.