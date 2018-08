Tentativa de assalto/Parc Merveilleux: Caixas estavam vazias

Foi uma tentativa de assalto que acabou com uma janela partida e pouco mais. Os assaltantes que tentaram roubar as caixas registadoras do Parc Merveilleux, em Bettembourg, saíram de mãos a abanar. Questionada sobre o montante roubado, fonte da instituição disse esta quinta-feira à Rádio Latina que as caixas estavam vazias, pelo que o suspeito, ou suspeitos, não levaram qualquer dinheiro.

O resultado foi uma janela partida e algumas filas de espera na manhã de ontem, já que as caixas principais tiveram de ser encerradas e substituídas por uma provisória. Entretanto, a situação já regressou à normalidade e o parque está a funcionar sem inconvenientes desde as 11:00 da manhã de ontem.

Mesmo assim, o caso está a ser investigado pelas autoridades competentes. Para já, sabe-se apenas que foi o porteiro quem deu o alerta, ao chegar ao local na quarta-feira de manhã.

O Parc Merveilleux é uma das principais atrações turísticas do país. Entre janeiro e junho deste ano, acolheu 145.308 visitantes, o que representa um crescimento de 11% face a igual período do ano anterior, de acordo com o Ministério da Economia.

Redação Latina