Terça-feira de Pentecostes feriado nacional?

O site do Parlamento tem, desde hoje, três novas petições públicas, prontas a ser assinadas.

Um dos documentos propõe que a terça-feira de Pentecostes se torne num dia feriado no Luxemburgo, devido à realização da procissão dançante, em Echternach. Este evento é património cultural e imaterial da UNESCO desde há oito anos. E, o peticionário considera que a manifestação deve dar origem a um “Dia do Património Cultural Luxemburguês” e por consequência a um dia feriado.

A petição segue-se, de resto, à polémica instalada entre o arcebispado do Luxemburgo e o Governo. O Ministério da Educação decretou que quando a terça-feira de Pentecostes não ‘calha’ durante as férias escolares – o que será o caso em 2019 – os alunos terão aulas. O arcebispado contesta a decisão, reivindicando um feriado escolar por temer que o património cultural esteja em risco. Prosseguindo com o programa de separação entre a Igreja e o Estado, o ministério tutelado por Claude Meisch não cede, sublinhando que todos os alunos que pretendam participar na procissão dançante podem ser dispensados das aulas, através de um pedido por parte dos encarregados de educação.

É, contudo, pouco provável que o Governo atenda ao pedido do peticionário, uma vez que a segunda-feira de Pentecostes já é um dia feriado no grão-ducado. Uma coisa é certa, se a petição recolher mais de 4.500 assinaturas, até 25 de julho, o tema será debatido no Parlamento, na presença do autor da reivindicação, dos deputados e do ministro da Educação.

Redação Latina