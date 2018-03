Termina hoje em Toulouse a visita de Estado a França

A visita de Estado do casal grão-ducal a França termina hoje, com uma deslocação a Toulouse. Também marcam presença na comitiva, nesta última visita em terras de França, o vice-primeiro-ministro e ministro da Economia, Étienne Schneider – do lado luxemburguês –, e o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Jean-Baptiste Lemoyne – do lado francês.

A indústria aeroespacial e a investigação dominam a agenda deste terceiro e último dia da visita de Estado. Isto porque, Toulouse é um conceituado polo industrial, nestas áreas, e foi designada “cidade europeia da ciência 2018”.

O programa arranca com uma visita ao Centro Nacional de Estudos Espaciais (CNES), nomeadamente ao centro de operações em Marte.

O Grão-Duque Henri, a Grã-Duquesa Maria Teresa e os ministros que os acompanham são, depois, recebidos pelo presidente da Câmara de Toulouse, Jean-Luc Moudenc. Além disso, ainda na câmara, está agendado um encontro com emigrantes luxemburgueses e autoridades locais.

Já depois do almoço, o casal grão ducal e a delegação deslocam-se ao centro cultural “Quai des Savoirs”, onde está patente ao público a exposição “#HumainDemain”, sobre os desafios e o impacto da inovação científica e tecnológica.

A deslocação oficial ao país vizinho prossegue ao final da tarde com uma visita à empresa Airbus, mais concretamente à linha de produção do Airbus 380, e culmina com a assinatura de um acordo pelo vice-primeiro-ministro e ministro da Economia, Étienne Schneider, e pelo vice-presidente, que tutela a estratégia e assuntos internacionais da Airbus, Patrick Castelbajac.

Redação Latina (Foto: gouvernement.lu)