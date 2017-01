The Black Mamba lançam single “I Wanna Be With You”

A já poucos dias de se estrearem no Coliseu do Porto, os The Black Mamba apresentam novo single: “I Wanna Be With You”. Este é o terceiro tema de apresentação do terceiro álbum de originais da banda, que será lançado este ano.

O tema foi apresentado pela primeira vez num mini-concerto na TVI24, e fará também parte do alinhamento do concerto no Coliseu, dia 21 de janeiro, concerto especial em que irão marcar presença alguns convidados, como António Zambujo, Diana Martinez, Diogo Brito e Faro, Miguel Araújo e Rui Veloso.

Como avançou madeinportugalmusica, “I Wanna Be With You” conta com música e letra de Diogo Brito e Faro, foi produzida e misturada por João André e masterizado por Mário Barreiros. O videoclip conta com realização de Pedro Dias.

(Foto: facebook)