The Cranberries vão editar álbum acústico

Os irlandeses The Cranberries anunciaram que irão lançar um disco acústico de sucessos e alguns inéditos.

Intitulado Something Else, o novo álbum vai contar com três temas novos.

Em tom de celebração, a banda lançou a nova versão áudio do tema “Linger” – o primeiro grande sucesso – lançado no álbum Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?, de 1993. Ouça aqui em baixo: