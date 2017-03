Os portugueses The Gift apresentaram mais um single, intitulado “Big Fish”.

Este é a terceira mostra do próximo álbum, “Altar” – depois dos singles já divulgados “Love Without Violins” e “Clinic Hope” (pode ouvi-los clicando nesta ligação) – que conta com a produção de Brian Eno (o mesmo que já trabalhou com bandas como Talking Heads, U2, e Coldplay).

“Altar” é um disco composto por 10 canções e chega às lojas no dia 7 de abril.

Ouça, em baixo, “Big Fish”: