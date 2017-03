The Weeknd lançou, na passada sexta-feira, o teledisco de “I Feel It Coming”, produzido em colaboração com os Daft Punk.

O vídeo de “I Feel It Coming” foi realizado por Warren Fu – com quem os Daft Punk já trabalharam anteriormente em “Get Lucky”, “Instant Crush” e “Derezzed” -, e faz lembrar, de certa forma, o estilo de teledisco dos anos 80 de Michael Jackson, artista que é a principal inspiração do canadiano The Weeknd para esta música.

Assista ao teledisco de “I Feel It Coming” em baixo: