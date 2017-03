“Thriller” de Michael Jackson é o verdadeiro recordista mundial

O imbatível álbum de Michael Jackson, “Thriller”, lançado em 1982, continua a fazer história. Oito anos após a sua morte, o disco continua a faturar atingindo a marca das 33 milhões de unidades vendidas nos EUA, segundo os últimos números oficiais.

A Associação da Indústria de Gravação da América (Recording Industry Association of America, RIAA, sigla em inglês) divulgou recentemente, que o sexto disco de Michael Jackson, “Thriller”, é o primeiro álbum da história da RIAA certificado trinta vezes multi platina no que toca a vendas no mercado norte-americano, mantendo o Rei da Pop como o artista de todos os tempos com o espantoso número das 100 milhões de unidades vendidas para “Thriller” e mais de mil milhões em álbuns da carreira, em todo o mundo.

Segundo a RIAA, o segundo álbum mais vendido nos Estados Unidos é “Their Greatest Hits (1971-1975)” dos Eagles, com 29 milhões de cópias. O sétimo álbum de Michael Jackson, “Bad” (1987), chegou aos 10 milhões de discos vendidos, e “Thriller”, como referido, vendeu mais de 100 milhões.

Entre as nove músicas que compõe o álbum, quatro delas permanecerão na história: Beat It, Billie Jean, Human Nature, e Thriller. Os respetivos telediscos, insistentemente divulgados na MTV (fundada em 1981), foram cruciais na promoção e a transformá-las em verdadeiros clássicos, segundo inúmeros especialistas.

No ano de 1984, tanto o disco como Michael Jackson seriam os grandes vencedores dos prémios Grammy, arrecadando oito estatuetas, incluindo o cobiçado galardão “Melhor Álbum do Ano”. De acordo com a revista Rolling Stone, “Thriller” ficou na 20ª posição entre os 500 melhores discos de todos os tempos.

Recorde os grandes êxitos em baixo: