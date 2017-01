Tiago Bettencourt anuncia disco e lança single

“Se Me Deixasses Ser” é o título do primeiro single de Tiago Bettencourt agora lançado, e que abre o apetite ao novo álbum, com saída prevista para a primeira metade do ano.

O recente tema “pode ser uma promessa, ou um sonho, ou uma ambição”. “Fala daquilo que queremos ser quando alguém confia em nós”. O novo single do compositor português foi descrito assim, pelo próprio através da sua página de Facebook.

‘Se me deixasses ser’ Percebi o caminho que a canção ia tomar quando estava com a banda numa quinta em Maçal do Chão. Estava calor, as janelas abertas e os instrumentos montados na sala. Foram dias em que as tardes entardeciam sem pressa e a canção saiu também ela cheia de ar, embora o resto do arranjo tenha crescido em minha casa, num pequeno espaço sem janelas. Os teclados trazem de volta universos que já vivi, mas sem querer ser Passado outra vez. Há uma melancolia reconfortante em determinados sons e foi isso que procurei para ilustrar a letra. É uma canção contida, mas intensa. Pode ser uma promessa, ou um sonho, ou uma ambição. Fala daquilo que queremos ser quando alguém confia em nós. Se o conseguimos ser é outra historia, este é apenas o momento em que se acredita, o segundo cego em que se contempla essa inocência e a entregamos frente ao precipício como se não existisse tempo ou espaço ou cicatrizes pelo corpo.