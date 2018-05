‘Tiers payant’: Governo não quer avançar sem aval dos médicos (C/ÁUDIO)

Os membros do comité quadripartido da Saúde – que reúne, duas vezes por ano, membros do Governo, delegações da Caixa Nacional de Saúde, dos sindicatos e dos médicos – estão hoje sentados à mesma mesa.

A reunião de concertação social acontece numa altura em que a Associação dos Médicos e Médicos Dentistas (AMMD) recusou encontrar-se com o ministro da Segurança Social, Romain Schneider, para discutir uma possível alteração no sistema de pagamento das consultas médicas.

À margem deste encontro, a Rádio Latina falou com o ministro da Segurança Social, questionando se pretende avançar com o alargamento do chamado sistema “tiers payant”, mesmo sem o aval dos médicos. Romain Schneider responde que apesar de essa ser uma possibilidade, não o vai fazer.

Com o alargamento do sistema “tiers payant” todos os pacientes deixariam de pagar as faturas das consultas médicas na sua totalidade, pagando somente o valor que não é comparticipado pela Caixa Nacional de Saúde.

Redação Latina