‘Tiers payant’: “Mantenho a porta aberta aos médicos” – Romain Schneider (C/ÁUDIO)

Os médicos recusaram dialogar com o ministro da Segurança Social, no âmbito da consulta do governante sobre uma possível alteração no sistema de pagamento das consultas.

Em causa está um cenário onde os pacientes avançariam aos médicos o valor que não é comparticipado pela Caixa Nacional de Saúde (CNS), sendo que a CNS reembolsaria os médicos à posteriori (tiers payant, em francês).

A Rádio Latina falou com o ministro Romain Schneider depois desta recusa dos profissionais da saúde em recebê-lo. À pergunta se a atitude dos médicos o surpreende ou choca, o ministro responde que a sua porta “estará sempre aberta” para os médicos.

Esta quarta-feira, médicos e ministro sentam-se à mesma mesa, em mais uma reunião de concertação social quadripartida da área da saúde.

Romain Schneider disse à Rádio Latina que vai aproveitar a ocasião para renovar o apelo aos médicos, com o objetivo de fixar uma data para uma reunião bilateral sobre o sistema de pagamento das consultas.

Redação Latina