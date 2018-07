Tilly Metz toma posse no Parlamento Europeu (C/ÁUDIO)

O partido Déi Gréng (Os Verdes) tem um novo representante na bancada dos ecologistas no Parlamento Europeu. Tilly Metz toma posse no plenário desta segunda-feira, que tem início marcado para as 17:00.

À margem da sessão, Tilly Metz falou com a Rádio Latina, enaltecendo a instância europeia e afirmando-se uma “mulher da Europa”.

Tilly Metz substitui Claude Turmes no Parlamento Europeu, depois de o eurodeputado ter regressado à política nacional para ocupar o cargo de secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável, no Governo tripartido (DP/LSAP/Déi Gréng). Nomeações necessárias depois da morte súbita do antigo secretário de Estado Camille Gira, a 16 de maio último.

Tilly Metz foi candidata nas eleições europeias em 2014, mas não imaginaria tornar-se eurodeputada nestas circunstâncias. Sublinha, contudo, que “Camille Gira iria querer que Os Verdes olhassem para o futuro”.

A agora eurodeputada ecologistas, a única de nacionalidade luxemburguesa na bancada parlamentar europeia dos Verdes, vai agora retomar os dossiês do seu antecessor Claude Turmes, nomeadamente as comissões da proteção dos consumidores e dos animais.

Em maio de 2019 há eleições europeias e Tilly Metz é candidata pelos ecologistas luxemburgueses.

Tilly Metz, 46 anos, professora em Ciências Humanas, foi deputada, porta-voz do Déi Géng, burgomestre de Weiler-la-Tour, assume o cargo de eurodeputada no Parlamento de Estrasburgo, a partir desta segunda-feira.

Redação Latina (Foto: vdl)