Três mortos em tiroteio no Estado norte-americano de Maryland

Três pessoas foram hoje mortas a tiro num centro de distribuição dos supermercados Rite Aid no Estado norte-americano de Maryland, naquilo que a polícia federal (FBI) descreveu como uma “situação de atirador ativo”, indicaram as autoridades.

O número de vítimas mortais assenta em informação preliminar, precisou uma fonte das forças da ordem citada pela agência de notícias norte-americana Associated Press (AP) a coberto do anonimato.

O gabinete do xerife de Harford County publicou na rede social Twitter que houve um tiroteio hoje de manhã na zona de Perryman envolvendo “várias vítimas” e avisou de que a situação está ainda em curso, instando a população a evitar aquela zona.

Por sua vez, o departamento de Baltimore do FBI ‘tweetou’ estar a responder e a ajudar o gabinete do xerife numa “situação de atirador ativo”, e a divisão de Baltimore do Departamento Federal de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos comunicou também via Twitter que os seus agentes especiais estavam a responder à ocorrência.

Igualmente num ‘tweet’, o governador de Maryland, Larry Hogan, declarou que o seu gabinete está a acompanhar a situação em Aberdeen, Perryman, e que o Estado está pronto para fornecer qualquer apoio necessário.

A porta-voz da cadeia de supermercados Rite Aid, Susan Henderson, indicou que o tiroteio ocorreu no recinto de um centro de distribuição da empresa em Aberdeen, numa estrutura de apoio adjacente a um edifício maior.

