Aluno armado detido após disparos contra diretor de liceu em França

As autoridades francesas detiveram um aluno, com várias armas, após disparos contra o diretor de um liceu em Grasse, no sul de França, um ataque que motivou um alerta do Governo.

De acordo com uma fonte da polícia, foi detido um aluno, de 17 anos, que tinha várias armas na sua posse.

Segundo um comunicado da autarquia de Grasse, “dois estudantes dispararam sobre o diretor” da escola Alexis de Tocqueville.

Um ministro francês já confirmou a existência de dois feridos e garantiu que todos os estudantes estão a salvo.

Uma fonte policial, citada pela agência France-Presse, adiantou que foram feridas pelo menos duas pessoas neste tiroteio, que ocorreu a meio da manhã, na localidade de Grasse, a cerca de 40 quilómetros de Nice.

O Governo francês emitiu um alerta sobre o ataque, no âmbito de um sistema implementado após os ataques terroristas de Paris em novembro de 2015.

França mantém o estado de emergência, na sequência dos atentados de Paris e de Nice, no ano passado.