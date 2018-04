Tito Paris, Sara Tavares e Cristina Branco no Atlântico 2018 (C/ÁUDIO)

De 6 a 14 de outubro todos os caminhos vão dar à Philharmonie. A sala de concertos mais prestigiada do país festeja nessa semana a música lusófona, em mais uma edição do festival Atlântico. E, para a terceira edição do certame, as sonoridades de Cabo Verde vão estar em grande destaque, com o concerto de Tito Paris e Sara Tavares (sábado, dia 13 de outubro, às 19:00), como disse à Rádio Latina, Francisco Sassetti, responsável pela programação do Jazz e da Música do Mundo na Philharmonie.

O fado não podia faltar no festival Atlântico, desta vez na voz de Cristina Branco (domingo, dia 14 de outubro, às 19:00).

Mas a presença de músicos portugueses no festival Atlântico deste ano não se fica por aqui, João Barradas (dia 12 de outubro, às 20:00) e Sete Lágrimas (dias 6 e 7 de outubro às 15:00 e às 17:00) também integram o cartaz deste ano.

Redação Latina (Foto: Philharmonie.lu)