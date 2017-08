Todo-o-terreno: Paulo Gonçalves em terceiro no Rali de Atacama

O português Paulo Gonçalves (Honda) terminou em terceiro da geral no Rali de Atacama, no Chile, terceira prova do Mundial de todo-o-terreno. O chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna) consumou a quinta vitória na prova.

Gonçalves terminou a 19 segundos do chileno na etapa e a mais de nove minutos na geral (sofreu uma penalização de seis minutos na segunda etapa), no último lugar do pódio, a que ascendeu por troca com o inglês Sam Sunderland, que acabou por cair para quarto lugar.

O próximo rali do calendário do Mundial de todo-o-terreno é o argentino Desafio Ruta 40, de 25 a 31 de agosto, a penúltima prova antes da conclusão do campeonato do mundo, em Marrocos, em outubro.