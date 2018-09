Tom Schnell otimista para o jogo com o AC Milan (C/ÁUDIO)

O defesa central do F91 Dudelange, Tom Schnell, está otimista para o duelo desta quinta-feira entre o F91 Dudelange e o AC Milan, que marca a estreia da equipa luxemburguesa na fase de grupos da Liga Europa de futebol.

Ouvido pela Rádio Latina, o futebolista de 32 anos mostrou-se otimista e disse que a equipa está ciente das suas qualidades.

O F91 integra o Grupo F da fase de grupos da prova europeia, juntamente com AC Milan, Olimpiacos e Real Betis. Tom Schnell prefere encarar um jogo de cada vez, mas reconhece que o adversário de hoje tem jogadores com “grande nível”, como é o caso do argentino Gonzalo Higuaín. Mesmo assim, acredita na preparação da sua equipa.

O F91 pisa o relvado mais logo, depois de ter entrado para história do futebol luxemburguês ao ser a primeira equipa nacional a chegar a esta fase da prova. Tom Schnell sabe que a equipa conta com o apoio de um país inteiro e espera que isso acabe por se refletir também no campeonato.

O F91 Dudelange recebe os italianos do AC Milan, mais logo, às 21:00, no Estádio Josy Barthel, na cidade do Luxemburgo.

Redação Latina