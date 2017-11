Tomadas mais de 2.800 decisões em matéria de asilo este ano – Governo

O tratamento dos pedidos de asilo parece estar mais rápido no Luxemburgo. É pelo menos isso que mostram os números revelados pelo ministro dos Negócios Estrangeiros.

Só este ano, segundo Jean Asselborn, a Direção da Imigração já tomou 2.833 decisões em matéria de asilo. Um número superior às 2.229 tomadas ao longo de todo o ano de 2016 ou às 1.245 de 2015.

Os números aparecem na resposta a uma questão parlamentar dos deputados Claude Adam e Roberto Traversini, do Déi Gréng, sobre a situação dos requerentes de asilo.

As questões dos deputados surgem na sequência da visita ao Luxemburgo, em setembro último, do comissário europeu para os direitos humanos, Nils Muiznieks, que, apesar de ter traçado um balanço globalmente positivo, apelou a uma aceleração dos processos, através da contratação de mais pessoal.

De acordo com Jean Asselborn, o Serviço para os Refugiados, da Direção da Imigração, emprega 47 pessoas, 10 das quais têm contratos a prazo. O ministro sublinha, no entanto, que o número de efetivos tem vindo a aumentar nos últimos três anos, na sequência do fluxo de migrantes nos últimos três anos.

Já o Gabinete Luxemburguês de Imigração (OLAI) contratou 64 pessoas entre setembro de 2015 e setembro deste ano. Recrutamento que serviu sobretudo reforçar as equipas de enquadramento dos refugiados, segundo Jean Asselborn. Para 2018 está ainda prevista a contratação de outras 40 pessoas, de acordo com o Orçamento do Estado para o próximo ano.

Redação Latina