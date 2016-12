Tony Carreira está hoje de parabéns

Em janeiro, o cantor foi condecorado “ Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres” pela ministra da cultura e da comunicação francesa Mme. Fleur Pellerin. Uma cerimónia agridoce para o cantor português, que pretendia ser agraciado pelo Governo francês na Embaixada de Portugal, em Paris.

2016 foi um ano “em grande” para Tony Carreira. Depois do seu primeiro álbum francês, “ Nos Fiançailles France/Portugal” , em 2014, ter sido um sucesso internacional galardoado com uma platina, Tony lançou este ano “ Mon Fado ”, um CD que reflete o seu amor a Portugal.

Nascido a 30 de Dezembro de 1963, na Beira Baixa, Tony Carreira soube desde cedo que queria ser cantor. Viveu no Armadouro, onde cresceu, até emigrar para França, e onde começou a sonhar com a música. Em Paris, anos mais tarde, conseguiu concretizar o sonho da sua vida.

Depois de muitos anos a cantar na comunidade portuguesa de Paris com a banda “Irmãos 5”, em 1988 gravou o primeiro single, na sequência da participação no Festival da Canção da Figueira da Foz, por sugestão do irmão José Antunes.

A partir dos anos 90, Tony Carreira começou a consolidar-se como cantor romântico e a sua música começou a ganhar um público fiel. Hoje, com 28 anos de carreira, soma 18 álbuns de originais, 58 discos de platina e mais de 4 milhões de discos vendidos.

Pai de três filhos – Sara, David e Mickael Carreira, que têm seguido as pisadas do pai como músicos – este ano recebeu a feliz notícia de que será avô, do filho de Mickael e da apresentadora Laura Figueiredo.