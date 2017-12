Tony Carreira, no Luxemburgo em 2018

Tony Carreira

Digressão dos 30 anos de carreira

Sábado, 17 de fevereiro às 21h, no Casino 2000 em Mondorf-Les-Bains

Tony Carreira, uma das maiores referências da música portuguesa em Portugal e além fronteiras, regressa em concerto à sala de espectáculos de Mondorf-Les-Bains, dia 17 de fevereiro, para celebrar no próximo ano 30 de anos de canções.

“Foram muitas as dificuldades, mas muitas mais foram as alegrias e as realizações (…) Sonho, destino, coração, amor, vida, paixão, são palavras que estarão eternamente ligadas a Tony Carreira, tantas foram as canções, as letras, as histórias e as emoções vividas que as inspiraram, ao longo dos últimos 30 anos”.

Tony Carreira continua a acumular sucessos e a conquistar o público e o mês de fevereiro, começa assim da melhor forma, conquistando o coração de milhares de portugueses, para um concerto memorável !

Trinta anos que passaram num ápice, trinta anos a olhar o mundo com os olhos brilhantes, ansiosos e apaixonados de um menino, trinta anos em busca de sempre mais.

Foram muitas as dificuldades, mas muitas mais foram as alegrias e as realizações, como o próprio afirma “a vida já me deu muito mais do que alguma vez poderia imaginar”, muito há ainda a concretizar para aquele que é o maior nome da música portuguesa da actualidade.

Não perca no dia 17 de fevereiro de 2017, no auditório do Casino 2000, Mondorf-Les-Bains, um espetáculo muito especial, onde o alinhamento será composto pelos grandes sucessos da sua carreira.

