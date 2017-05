Tony Carreira vai atuar com Ricky Martin

Tony Carreira anunciou que vai atuar com Ricky Martin.

Já falta pouco para o cantor português mais romântico de todos partilhar o palco com cantor porto-riquenho, dia 9 de junho, durante o concerto do segundo, no Meo Arena, em Lisboa.

O anúncio foi transmitido, de surpresa, pelo próprio Tony Carreira, em vídeo e partilhado nas redes sociais.

Começa por lembrar que os dois têm um tema em comum, gravado em dueto, intitulado “Perdóname”, e que Ricky lhe estendeu o convite.