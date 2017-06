As imagens divulgadas pela Severe Studios mostram bem o poder [destruidor] da Natureza.

Nos Estados Unidos, câmaras captaram a força extrema de um tornado enquanto este atravessava vários campos agrícolas em Harrisburg, no estado do Nebrasca, no passado dia 12 de junho.

Um celeiro é completamente destruído em segundos por um tornado que manda todo o equipamento agrícola e fardos de palha pelo ar.

Veja o vídeo em baixo: