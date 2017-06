Torre de observação City Skyliner abre hoje ao público

Uma das maiores torres de observação móveis do mundo faz companhia à Gëlle Fra, nas próximas seis semanas. A City Skyliner abre hoje ao público, na Praça da Constituição, no coração da capital, onde ficará até 6 de agosto.

Trata-se de uma torre de observação móvel alemã com capacidade para 60 pessoas, permitindo ao visitantes uma vista panorâmica a 72 metros de altura.

Apesar de se apresentar como a mais alta do mundo, já há pelo menos uma outra torre que lhe passa a perna. Com 162 metros de altura,a British Airways i360, inaugurada em agosto do ano passada na cidade britânica de Brighton, será atualmente a maior torre de observação móvel do mundo.

