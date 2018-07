Tour: Ministro dos Desportos apoia Bob Jungels nos Pirinéus

A Volta à França em Bicicleta termina no próximo domingo, depois das duras etapas desta semana nos Pirinéus.

As atenções dos adeptos luxemburgueses estão focadas no desempenho do campeão nacional Bob Jungels, que tenta ficar, pelo menos, nos dez primeiros da geral.

Por enquanto, está no 13° lugar, a 14’20” da liderança.

Para o apoiar e motivar, o Ministro dos Desportos, Romain Schneider, passa dois dias na caravana, hoje e amanhã, na 18ª e na 19ª etapas.

Além disso, procede esta tarde ao descerramento de uma placa comemorativa, em memória do seu compatriota Alphonse Steinès, no alto do mítico Tourmalet.

Redação Latina