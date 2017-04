Trabalhadores do privado têm direito a uma licença linguística

Os trabalhadores do setor privado têm direito a usufruir de “licenças linguísticas” (congé linguistique, na versão original em francês).

Esta regalia garante-lhes a possibilidade de frequentar cursos de língua luxemburguesa, durante o horário laboral, sem perdas no salário e nos dias de férias legais.

A folga é paga pelo patrão, que será depois parcialmente reembolsado pelo Estado, na ordem dos 50%.

Esta licença foi criada em 2009 com uma lei que visa facilitar a integração dos trabalhadores na sociedade luxemburguesa, independentemente da sua nacionalidade através do mercado de trabalho.

A licença linguística tem uma duração máxima de 200 horas, que são obrigatoriamente divididas em duas partes de 80 a 120 horas cada.

Na prática, o trabalhador tem direito às 200 horas de licença linguística durante toda a sua carreira profissional.

A única condição requerida para poder usufruir desta folga é trabalhar, há pelo menos seis meses para o mesmo patrão.

Os interessados devem fazer o pedido ao Ministério do Trabalho.

Os pedidos podem ser efeitos pela Internet, através do preenchimento de um formulário que está disponível no sítio oficial do Ministério do Trabalho em www.mte.etat.lu.

Redação Latina