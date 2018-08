Trabalhadores fronteiriços belgas são os que ganham mais no Luxemburgo

Os trabalhadores fronteiriços franceses ganham cerca de 10 000 euros a menos por ano do que os seus colegas belgas e quase 7 000 euros a menos do que os alemães.

Os belgas recebem, em média, 56 532 euros por ano, face aos 53 956 euros anuais dos alemães e aos 46 756 euros dos franceses.

O Instituto Nacional de Estatística (STATEC) – que divulga esta quinta-feira estes dados referentes a 2017 – explica esta disparidade salarial, em parte, pelo facto de muitos franceses trabalharem em setores com remunerações mais baixas, como por exemplo, a restauração e o comércio. Também há, segundo o STATEC, muitos franceses com contratos de trabalho temporário.

Cerca de 182 500 pessoas atravessaram, no ano passado, as fronteiras para vir trabalhar para o grão-ducado. O número de trabalhadores fronteiriços não pára de aumentar, tendo crescido 3,7% entre 2005 e 2017. Mas há também quem faça o trajeto contrário, ou seja, quem saia todos os dias do Luxemburgo para trabalhar num dos países vizinhos. No ano passado, foram cerca de 12 500, dos quais 88% têm empregos nas instituições europeias e internacionais.

Redação Latina