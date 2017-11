Trabalhadores sentem cada vez mais dificuldade em conciliar trabalho e vida privada – Work Index (C/ÁUDIO)

Um quarto dos trabalhadores do Luxemburgo sofre, atualmente, de stress acumulado, no contexto laboral. Esta é uma das principais conclusões da edição de 2017 do Índice de Qualidade do Trabalho, elaborado pela Câmara dos Assalariados e pela Universidade do Luxemburgo.

O número de trabalhadores que admite dificuldades em conciliar o trabalho e a vida privada aumentou de 13 para 18%, nos últimos três anos.

David Büchel, conselheiro na Câmara dos Assalariados, afirmou à Rádio Latina que a autonomia no local de trabalho, a nível de conteúdos e de horários, tem-se degradado nos últimos quatro anos e as situações de exaustão profissional aumentaram de 20 para 25 % em dois anos.

A crescente digitalização no trabalho implica um aumento das horas cumpridas em casa, numa média semanal de 2h30, o que dificulta a conciliação entre a vida privada e o trabalho, sublinha David Büchel.

No entanto, entre os 1 500 trabalhadores sondados, há muitos que admitem estar relativamente satisfeitos com o ambiente laboral, entre colegas, com a remuneração e com a segurança do emprego.

David Büchel, conselheiro na Câmara dos Assalariados, a sublinhar melhorias, a nível do assédio moral, na comparação com o ano passado.

No entanto, a evolução deste fenómeno é considerada negativa, nos últimos quatro anos.

