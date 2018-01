Trabalhos na “place de l’Étoile” já começaram

Começaram esta segunda-feira os trabalhos na “place de l’Étoile”, na cidade do Luxemburgo, com vista ao alargamento da linha do elétrico. Segundo um comunicado da Administração das Pontes e Estradas, o estaleiro deverá ficar concluído no final do mês de julho, por altura do arranque das férias coletivas no setor da construção civil.

A circulação na “route d’Arlon”, na rua de “Rollingergrund” e na rua “Val Ste Croix” está garantida durante os trabalhos. Porém, algumas faixas de rodagem poderão vir a ser cortadas com o avanço do estaleiro para a construção da linha do elétrico.

Redação Latina