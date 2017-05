Traduz concertos para linguagem gestual

Holly Maniatty é um verdadeiro fenómeno à escala mundial na medida em que traduz e “conta” um pouco do que acontece num concerto a pessoas que não conseguem ouvir.

Com milhares de seguidores em todo o mundo, a intérprete deixa maravilhados todos os que a vêem (e ouvem) a atuar em palco.

Intérprete de linguagem gestual de profissão, Holly começou por seguir alguns artistas e hoje em dia acompanha em palco grandes nomes do hip-hop como Beastie Boys, Eminem mas principalmente Snoop Dogg.

Ela prepara-se bem antes de cada atuação de forma a conhecer bem o cantor e as suas canções para que as consiga traduzir em tempo real,corretamente mas, acima de tudo, passar o ‘espírito’ da música.

É assim que esta mulher tenta destruir as barreiras que separam um surdo do prazer de assistir a um concerto, levando centenas de pessoas aos seus espetáculos, onde interpreta as músicas em linguagem gestual.

Tornou-se uma respeitável profissional no meio do hip-hop com tantos fãs surdos como não surdos a segui-la nos concertos.

Veja o vídeo em baixo: