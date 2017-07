Trajetória favorável das finanças públicas no segundo trimestre

As receitas da execução fiscal ultrapassaram, em junho, metade do orçamento geral do Luxemburgo, para este ano.

A receita fiscal de 50,3% do orçamento sublinha a fiabilidade das previsões do Ministério das Finanças, reconheceu o próprio ministro Pierre Gramegna.

A execução fiscal, do mês passado, registou um aumento de 1,6%, em comparação com o mesmo mês de 2016, o que “reflete uma evolução positiva da economia do país”, apesar da queda constante das receitas do IVA, sobre o comércio eletrónico. Nesta matéria houve uma queda da receita homóloga de 60%.

Entretanto, a despesa pública representa 47% do montante previsto no orçamento, ao passo que os investimentos diretos registaram um crescimento, traduzido em 173,8 milhões de euros, ou seja, mais 21,7% do que no mesmo período do ano passado.

Gramegna acrescentou, ainda, no Parlamento, que “a evolução da receita, no primeiro semestre deste ano, está de acordo com as previsões e as despesas estão sob controlo”.

O ministro acrescentou, ainda, que espera uma redução do défice público da ordem dos mil milhões de euros, previsto no Programa de Estabilidade e Crescimento (PEC).

Redação Latina