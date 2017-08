Transferência de Neymar equivale ao orçamento público desportivo luxemburguês

A transferência do brasileiro Neymar, para o Paris Saint-Germain (PSG), equivale ao total da despesa pública do Luxemburgo com atividades de desporto e lazer.

A comparação foi feita hoje pelo gabinete europeu de estatística (Eurostat), numa publicação no Twitter.

Neymar assinou um contrato com o Paris Saint-Germain válido por cinco anos, naquela que é a transferência mais cara de sempre no futebol.

O avançado brasileiro rescindiu o seu contrato com o FC Barcelona, com o PSG a pagar ao clube espanhol o valor da cláusula de rescisão, ou seja, 222 milhões de euros.

Redação Latina (foto: UEFA)