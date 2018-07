Transgénero: Como fazer para mudar de nome e sexo? (C/ÁUDIO)

A futura lei sobre a mudança de sexo e nome no registo civil, para pessoas transgénero e intersexuais, volta a ser discutida na quarta-feira em sede de comissão parlamentar.

Se tudo correr como previsto, o relatório sobre o projeto, da autoria da deputada ecologista Sam Tanson, poderá ser adotado pelos membros da comissão jurídica ainda hoje. Depois disso, fica a faltar apenas a votação na Câmara dos Deputados, para que a lei se torne uma realidade.

Escutada pela Rádio Latina, Sam Tanson, do déi Gréng, lembrou que o objetivo do texto é, nada mais nada menos, do que simplificar os procedimentos atuais. Assim, no futuro, os candidatos deixarão de ter de apresentar atestados médicos para mudar de nome e sexo. Este será um passo importante, sobretudo para as pessoas que não querem ser submetidas a operações ou tratamentos.

Os procedimentos serão então facilitados. Bastará ao candidato enviar o pedido ao ministro da Justiça, acompanhado das chamadas provas, como por exemplo testemunhos de familiares.

Sam Tanson, deputada do déi Gréng, é a relatora do projeto de lei que vai simplificar a mudança de nome e sexo no registo civil.

Redação Latina (Foto: chd)