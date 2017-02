Transporte de doentes custou mais de 4 ME à CNS em 2016

O transporte de doentes em táxi custou mais de 4,1 milhões de euros (ME) à Caixa Nacional de Saúde (CNS) em 2016. No total, 2.821 pessoas beneficiaram do serviço no ano passado, segundo dados revelados pelo ministro da Segurança Social, Romain Schneider.

O transporte de pacientes em táxi destina-se a pessoas que estão a receber tratamentos médicos que incluam pelo menos quatro sessões ao longo de um período máximo de 90 dias.

O serviço assegura as deslocações entre o domicílio do paciente e o local onde está a receber o tratamento. O custo das viagens é parcialmente reembolsado pela CNS.

Quantos aos preços praticados, as viagens podem custar um mínimo base de 6,40 euros por deslocação ou então 1,60 euros por quilómetro, no caso de uma ida simples, e 80 cêntimos por quilómetro, se se tratar de um trajeto que inclua ida e volta.

Redação Latina