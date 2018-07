Transportes gratuitos para os estudantes só até aos 25 anos – François Bausch

O Governo não tenciona fazer mais mexidas na gratuitidade dos transportes públicos para os estudantes, para além daquelas que estão já programadas.

O ministro da tutela François Bausch fez questão de sublinhar isso mesmo na resposta a uma questão parlamentar das deputadas ecologistas José Lorsché et Sam Tanson. Trata-se, segundo diz, de uma questão de coerência.

Tem de haver coerência entre a idade-limite para receber as alocações familiares e a gratuitidade dos transportes para os estudantes. Pelo menos, essa é a justificação do ministro do Desenvolvimento Sustentável e das Infraestruturas para não alargar até aos 30 anos a idade dos estudantes que têm direito a transportes gratuitos.

Assim sendo, na perspetiva de François Bausch, como as alocações familiares são atribuídas até aos 25 anos, os transportes também só serão gratuitos para os estudantes até aos 25.

Numa altura em que os programas eleitorais – para as legislativas de 14 de outubro – de alguns partidos, como o dos liberais do DP e o dos socialistas do LSAP, prometem transportes gratuitos para todos os residentes, o ministro dos verdes (Déi Gréng) – parceiro desta inédita coligação governamental tripartida –, mantém os seus planos.

Quer isto dizer que a partir do próximo dia 1 agosto, os jovens até aos 20 anos, quer sejam estudantes ou não, podem circular gratuitamente de transportes, sem ter de apresentar qualquer tipo de título de transporte, bastando ter consigo um documento de identificação. Atualmente, os transportes são gratuitos apenas para os estudantes, mediante aquisição dos passes concedidos pelas administrações das escolas ou pela central de mobilidade.

Em meados de junho, aquando da apresentação desta medida, François Bausch justificou-a como sendo mais um passo em direção à simplificação administrativa.

Já para os jovens entre os 20 e os 25 anos, nada muda a partir do próximo mês. Continuam a ter acesso livre a autocarros e comboios, mas para tal têm de adquirir gratuitamente “myCard élève” ou “myCard jeunes”.

Redação Latina