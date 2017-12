A maior parte das carreiras da rede de Autocarros da Cidade do Luxemburgo (VDL) vai circular na última noite do ano até às 05:30 do dia 1 de janeiro.

Esta exceção visa garantir aos cidadãos um regresso a casa seguro, após os festejos da passagem de ano.

Em relação aos comboios, vai haver uma cadência de hora a hora entre a meia-noite e as 06:00 nas principais linhas (Troisvierges/Esch-sur-Alzette/Rodange; Wasserbillig/Dippach/Dippach e Luxemburgo/Kleinbettingen).

Redação Latina