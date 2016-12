Transportes públicos em pleno na noite do ‘réveillon’

A maior parte das linhas de autocarros da cidade do Luxemburgo (VDL) vão estar operacionais, tal como alguns comboios, na noite de passagem de ano, para garantir um regresso a casa seguro após o adeus a 2016.

De acordo com a autarquia da cidade do Luxemburgo, as principais linhas da rede VDL vão circular, de meia em meia-hora, até às 5h30, e a linha CN1 do City Night Bus, por exemplo, só termina o serviço nocturno às 6h30, com uma frequência de 15 minutos.

Em relação aos comboios, não há paragem nocturna nos percursos com mais afluência e os passageiros até podem contar com um reforço do número de comboios.

Está garantido o reforço de três linhas (Troisvierges-Rodange), (Wasserbillig-Rodange) e (cidade do Luxemburgo-Kleinbettingen), da meia-noite às 6h da manhã.