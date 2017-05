Tratado de Londres foi assinado há 150 anos

É assinalado hoje, no Luxemburgo, o 150° aniversário da assinatura do segundo tratado de Londres, que teve uma importância fulcral para o Grão-Ducado.

É necessário recuar um século e meio para perceber o contexto histórico da época e a situação de “crise” luxemburguesa, cujo território era disputado, na altura, entre Napoleão III, imperador francês, e Guillaume III, rei dos Países Baixos e Grão Duque do Luxemburgo.

O acordo, de partilha do território luxemburguês, entre as duas monarquias, foi fortemente contestado pela maior parte das nações europeias da época, nomeadamente a Prússia, de Bismarck.

Os protagonistas da altura, no velho continente, acabaram por chegar a um acordo sobre a realização de uma conferência internacional, em Londres.

No final da cimeira, as grandes potências internacionais atribuiram ao Grão-Ducado o estatuto de «neutralidade perpétua e desarmada».

O principal resultado do Tratado de Londres, de 1867, foi a debandada das tropas prussianas e o desmantelamento das fortificações da cidade do Luxemburgo. Estas operações duraram até 1883.

A assinatura do tratado é um marco importante na transformação do Grão-Ducado do Luxemburgo, em país aberto e moderno.

Marcam presença nas comemorações de hoje, delegações da Alemanha, Áustria, Bélgica, França, Grã-Bretanha, Hungria, Itália, Holanda e Rússia.

Os museus aderiram às comemorações e não cobram entradas aos visitantes, no sábado e no domingo.

Redação Latina