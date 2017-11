Três agregados já fizeram a formação destinada a famílias de acolhimento de refugiados

Três agregados familiares já fizeram a formação destinada às famílias de acolhimento de requerentes de asilo, menores de idade, que chegam ao país desacompanhados. A primeira sessão de formação teve lugar entre 28 e 30 de setembro. As três famílias participantes já acolhem crianças não acompanhadas.

Na resposta a uma questão parlamentar do deputado Marc Spautz, do Partido Cristão-Social, o ministro da Educação esclarece que os interessados em seguir uma formação deste género devem fazer o pedido, garantindo que as sessões serão organizadas “o mais rapidamente possível”.

Claude Meisch sublinha que os especialistas na matéria defendem este tipo de formação como forma de assegurar um melhor acompanhamento dos requerentes de asilo menores de idade.

A formação dura 19 horas e aborda temas como o quadro legal, o aspeto cultural e o stress pós-traumático.

Redação Latina