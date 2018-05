Três dezenas de incidentes nas prisões luxemburguesas entre 2014 e 2018

Danificação de material, desobediência, insultos, agressões e tentativas de agressão contra os guardas prisionais. Entre 2014 e 2018, as prisões luxemburguesas foram palco de três dezenas de incidentes deste género.

De acordo com o ministro da Justiça, Félix Braz, foram registadas 22 ocorrências no Centro Penitenciário de Schrassig e oito no de Givenich.

Comparativamente, no período 2009-2013 houve registo de 28 incidentes, 23 dos quais em Schrassig e os restantes em Givenich, segundo dados divulgados por Félix Braz a pedido dos deputados Léon Gloden, Gilles Roth e Octavie Modert, do Partido Cristão Social (CSV).

Recorde-se que, no que toca à segurança no interior das cadeias, a reforma do sistema prisional vai permitir que os guardas possam usar armas não letais como gás pimenta e pistolas ‘flashball’. Armas que poderão ser usadas apenas em legítima defesa e em casos em que seja necessário proteger um perímetro de segurança no exterior da prisão.

A reforma deverá ser votada pelo Parlamento em meados do mês de junho. Se tudo correr como previsto, a nova lei entrará em vigor antes da próxima rentrée judiciária, a 15 de setembro.

Redação Latina