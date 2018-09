Três empresas norte-americanas da área espacial escolhem Luxemburgo para centro europeu

Anúncio feito hoje pelo ministro da Economia. Três empresas norte-americanas da área espacial escolheram o Luxemburgo para centro europeu. Em causa estão a Made In Space, a Hydrosat e a CubeRover.

É uma boa notícia não só em matéria de reforço das capacidades espaciais do Luxemburgo, mas também no que toca à criação de emprego. De acordo com Étienne Schneider, as três empresas tencionam empregar 85 pessoas no país até 2023.

Note-se que há cerca de duas semanas o grão-ducado inaugurou oficialmente a Agência Espacial Luxemburguesa (Luxembourg Space Agency, em inglês), um organismo que tem como missão o desenvolvimento da exploração comercial dos recursos naturais do espaço.

Redação Latina (Foto: MECO. Marc Serres (Luxembourg Space Agency) Étienne Schneider (ministro da Economia) e Jason Dunn (Made In Space)