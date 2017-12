Três feridos em colisão na A3

Uma colisão entre duas viaturas ligeiras provocou hoje três feridos na A3.

O acidente ocorreu pouco depois das sete da manhã, perto do nó de Gasperich.

No local, além da polícia, estiveram ambulâncias da cidade do Luxemburgo e equipas do Centro de Incêndio e de Socorro de Hesperange e da capital.

Desconhecem-se, para já, as circunstâncias do acidente.

Esta manhã, houve registo de outras duas colisões entre veículos ligeiros. A primeira ocorreu às 06:51, na A4, entre Foetz e Pontpierre, no sentido cidade do Luxemburgo. Cerca de meia hora mais tarde, ocorreu outra colisão em Bettembourg, na zona de atividade económica (Z.A.E.). Estes dois acidentes provocaram um ferido cada. Também nestes casos, a Administração dos Serviços de Socorro (Central 112) não esclarece as causas dos acidentes, nem a gravidade dos ferimentos das vítimas.

Redação Latina