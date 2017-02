Mais de três milhões de passageiros no Findel em 2016

Mais de três milhões de passageiros passaram pelo aeroporto do Luxemburgo em 2016, de acordo com o último boletim conjuntural do Instituto Nacional da Estatística (STATEC).

Na comparação anual, fica evidente um crescimento de 12% face a 2015, que resulta sobretudo da implantação de novas companhias aéreas e da multiplicação de algumas ligações.

Depois de ligeira quebra no segundo e terceiro trimestres de 2016, a atividade no Findel voltou a crescer, no final do ano, superando a fasquia de 3 milhões de passageiros.

O transporte aéreo de mercadorias também registou uma evolução positiva.

O Findel passou de 7º para 6º lugar no ‘ranking’ dos maiores aeroportos, no que diz respeito ao transporte aéreo de mercadorias da União Europeia.

O STATEC acrescenta que “essa evolução se prende, essencialmente, com a crescente influência da Qatar Airways, que duplicou o número de voos, com passagem pelo aeroporto do Luxemburgo, em meados de 2016”.

Redação Latina