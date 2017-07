Três novas petições públicas no site do Parlamento

Há três novas petições públicas no site da Câmara dos Deputados, que podem ser assinadas até 28 de agosto.

Os temas são variados. Uma das petições reivindica uma alteração ao código da estrada, para que os motociclistas possam ultrapassar os carros, em situações de engarrafamento.

Uma outra petição reivindica alterações na data dos exames de segunda oportunidade, no ensino secundário e no secundário técnico.

O peticionário exige que os exames passem a ser realizados em Julho ou Agosto, e não em Setembro.

Por sua vez, a terceira petição reivindica transportes públicos gratuitos para os desempregados.

Se as petições recolherem 4.500 assinaturas, em seis semanas, é organizado um debate público, na presença do peticionário e do ministro da tutela.

Para subscrever uma petição, é necessário ter, no mínimo, 15 anos de idade e estar inscrito no sistema social luxemburguês.

As petições estão disponíveis no site da Câmara dos Deputados, em www.chd.lu

Redação Latina