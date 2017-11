Três em cada quatro empresas dão formação contínua aos trabalhadores

Continua a aumentar a percentagem de empresas que aposta na formação dos trabalhadores. Cerca de três em cada quatro sociedades no Luxemburgo dão formação contínua aos seus empregados. É o que diz um novo estudo do Instituto Nacional de Estatística (STATEC), divulgado hoje.

Os dados dizem respeito a 2015 e mostram que, nesse ano, cerca de 77% das sociedades implantadas no país deram formação aos seus funcionários. Em 2010, essa taxa era de 71%.

Praticamente todas as grandes empresas oferecem ações de formação aos efetivos, ao passo que entre as pequenas sociedades a taxa ronda os 68%. Um quarto das empresas recebeu subvenções públicas, que cobriram 14% das despesas. As áreas da energia e dos transportes e comunicação foram aquelas que mais investiram na formação.

Em relação a custos, uma hora de formação custa em média 53 euros ao patrão, sendo que 62% do valor prende-se com a ausência do trabalhador e os restantes 38% com o custo efetivo da sessão. Segundo os cálculos do STATEC, o investimento representa cerca de 2,1% da massa salarial.

Em 2015, mais de 170.000 indivíduos beneficiaram de uma formação em regime contínuo, o que equivale a 62% dos trabalhadores. Cada um assistiu, em média, a 35 horas de aulas. Competências técnicas e práticas específicas, relação com o cliente, informática, gestão e línguas são os temas mais frequentes abordados nas sessões.

Os números divulgados hoje pelo STATEC foram extraídos do inquérito sobe a formação profissional contínua nas empresas.

