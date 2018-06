Mais de três em cada quatro residentes falam luxemburguês – estudo

Setenta e sete por cento da população fala luxemburguês. A percentagem sobe para 94% no caso dos jovens entre os 16 e o 24 anos.

É o que revela uma sondagem do instituto TNS/Ilres, realizada a pedido do Ministério da Educação.

O plurilinguismo é uma realidade no grão-ducado, uma vez que 72% dos inquiridos declaram falar as três línguas oficiais do país, ou seja, luxemburguês, alemão e francês. Já 73% afirmam ser fluentes em quatro línguas ou mais.

A de Molière é a mais comum, uma vez que 98% dos sondados declaram falar francês.

A sondagem foi realizada no início do ano, junto de 1.053 residentes com mais de 16 anos. Uma amostra, que segundo o instituto, é representativa da população.

Redação Latina