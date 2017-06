Trinta e oito comunas abertas este sábado para facilitar o recenseamento dos estrangeiros (C/ÁUDIO)

Termina dentro de duas semanas o prazo para os não-luxemburgueses se recensearem. Um critério obrigatório para quem quer votar nas eleições comunais de 8 de outubro.

Depois do 13 de julho será possível efetuar a inscrição nos cadernos eleitorais mas já não será validada para o escrutínio de outubro.

O recenseamento faz-se na comuna de residência.

Para poder votar, há apenas dois requisitos obrigatórios: ter 18 anos e viver no Luxemburgo há, pelo menos, cinco anos.

Apenas 18% dos potenciais eleitores portugueses e 12% dos cabo-verdianos estão recenseados, segundo o último levantamento oficial divulgado em janeiro deste ano.

Nos últimos dias têm-se multiplicado os apelos ao recenseamento eleitoral. Um deles é do relações-públicas da Confederação da Comunidade Portuguesa no Luxemburgo, José Coimbra de Matos.

Cerca de quarenta autarquias vão estar abertas este sábado, dia 1 de julho, para facilitar o recenseamento dos estrangeiros para as eleições comunais de 8 de outubro. A maioria abre ao público entre as 9h e as 12h, prolongando-se a abertura até às 14h no caso da cidade do Luxemburgo e até às 17h em Esch-sur-Alzette.

Os estrangeiros podem votar nas eleições comunais desde que vivam há cinco anos no país. O recenseamento deve ser feito até 13 de julho, na comuna de residência, bastando apresentar um documento de identificação.

Redação Latina/Contacto