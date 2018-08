Após os vários alertas amarelo e laranja devido ao calor que se fez sentir no país, nos últimos dias, o Luxemburgo volta a estar hoje sobre alerta amarelo já que se prevê ocorrência de trovoada, chuva e vento forte.

Segundo as previsões do serviço luxemburguês de meteorologia, as temperaturas máximas devem atingir os 29 graus.

O aviso amarelo – o terceiro mais grave de uma escala de quatro – vigora das 12:00 às 19:00.

Redação Latina