Túnel Grouft fechado até terça-feira às 12:00

Uma faixa de rodagem do túnel Grouft está fechada à circulação até ao meio-dia de terça-feira para trabalhos de reparação, após o incêndio registado ontem.

No domingo, cerca das 21:45, um automóvel incendiou-se no interior do túnel quando se dirigia para Fridhaff.

Os equipamentos de deteção automática foram ativados. O túnel foi imediatamente interdito ao trânsito e os passageiros do veículo acidentado e dos que seguiam atrás refugiaram-se nas galerias internas, de onde foram evacuados pelos serviços de socorro.

O carro que se incendiou ficou completamente destruído pelas chamas, mas não houve feridos a lamentar.

Redação Latina (foto: PCH)